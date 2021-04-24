Бензин подорожал в Кузбассе за неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшую неделю в Кузбассе подорожали продукты, а также бензин. Кемеровостат опубликовал список того, что выросли цены.

Больше всего, а именно на 10,8 процента, подорожали огурцы. Сейчас в среднем они стоят 121,31 рубля. Стоимость моркови увеличилась до 46,5 рубля, белокочанной капусты - до 23,16 рубля за килограмм. Цена черного байхового чая выросла на 3,3 процента. Теперь он стоит 913,97 рубля за килограмм.

Бензин АИ-92 и АИ-98 стали стоить дороже на 0,2 процента, и теперь их стоимость составляет 42,95 и 51,97 рубля соответственно. Цена на бензин АИ-95 и дизельное топливо выросла до 46,42 и 48,75 рубля соответственно.

В Кемеровостате также назвали и продукты, которые подешевели. Овощные консервы для детского питания теперь дешевле на 5,2 процента меньше. Их цена за килограмм составляет 471,47 рубля. На 3,9 процента снизилась цена пшена. Его стоимость составляет 52,84 рубля. Кроме того, стали дешевле мука (37,19 рубля), свежемороженая рыба (184,13 рубля).