Кузбассовец стал жертвой мошенничества из-за вредной привычки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

22-летний житель Юрги пытался оптом купить сигареты и стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 35 000 рублей.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что юргинец заказал по интернету сигареты. Согласно требованиям продавца он оплатил покупку полностью, а в качестве подтверждения ему выслали копию товарной накладной. Однако при получении посылки вместо 100 блоков сигарет мужчина обнаружил два мешка с землей общей массой 29 килограммов. Житель осознал, что стал жертвой обмана, и сообщил о произошедшем полицейским.

— Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Прежде, чем перевести свои деньги на указанный продавцом счет, обсудите с ним все детали предстоящей покупки и способы доставки товара. Если во время переговоров у вас возникли сомнения в надежности собеседника, лучше отказаться от сделки, — сказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве. Максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.