В Кузбассе жителей города предупредили о появлении голодных медведей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Междуреченска предупредили о появлении медведей. Косолапые в поисках еды были замечены в районе Сыркашинской горы.

— В районе Сыркашинской горы появились медведи. В настоящий момент у них тяжелый период — голод. Вышли они не по любопытству, а покушать, — рассказал старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев в видео, опубликованном на официальной странице администрации Междуреченского городского округа в Instagram.

Инспектор призвал местных жителей воздержаться от посещения данной местности в ближайшую неделю. Также рекомендовано убирать за собой мусор остатки еды могут привлечь зверей и заставить приблизиться к жилым домам. Не стоит провоцировать и подкармливать диких животных.