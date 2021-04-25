В Кузбассе мошенник представился сотрудником банка и похитил около 250 000 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Киселевске к местным правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный обманным путем похитил у нее около 250 000 рублей. Телефонный мошенник представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на имя горожанки пытаются оформить онлайн-кредит, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Аферист отметил, что для аннулирования подозрительной операции клиентке необходимо взять заем, а после перевести материальные средства на названные счета. Доверившаяся жительница Кузбасса осуществила 18 переводов на реквизиты незнакомца. Общая сумма отправлений составила почти 250 000 рублей.

– По завершению всех трансакций потерпевшая решила позвонить на горячую линию банка, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию, – отмечают правоохранители.

К настоящему моменту сотрудники разыскивают подозреваемого. Следователь МВД России по г. Киселевску возбудил уголовное дело. Максимальное наказание предполагает пять лет лишения свободы