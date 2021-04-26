На кузбасской лесопилке произошел пожар площадью 280 квадратов. Фото: скриншот видео Инцидент Кузбасс.

В воскресенье, 25 апреля, в селе Журавлево на улице Набережной загорелась пилорама. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места событий.

Сигнал поступил в МЧС в 17.40, на место выехали 20 пожарных на шести автоцистернах.

- В результате обгорели стены жилого дома снаружи, стены подсобки внутри и снаружи, стены других подсобных помещений, лесоматериал. Грузовой автомобиль сгорел полностью. Общая площадь возгорания составила 280 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Потушили огонь в 17.54. Предварительно установлено, что все произошло из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Источник в экстренных службах региона сообщил сайту, что происшествие не обошлось без пострадавших. Информация о наличии погибших уточняется.