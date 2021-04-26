Названы территории Кузбасса, где выявили 68 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 14, Юрга – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Кемеровский МО – 6, Киселевск – 5, Новокузнецк – 4, Полысаево – 3, Прокопьевск – 3, Белово – 2, Березовский – 2, Юргинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Ижморский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1- сообщает оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Тяжинском округе.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Прокопьевске.

53 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 515 пациентов с диагнозом COVID-19.