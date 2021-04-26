В семи городах Кузбасса перед Пасхой пройдут продовольственные ярмарки

На ярмарказх кузбассовцы смогут приобрести необходимые к празднику товары. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Сразу в семи городах региона: Кемерове и Новокузнецке, а также в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске и Прокопьевске в пятницу, 30 апреля состоятся продовольственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

В связи с предстоящим праздником Пасхи приобрести на них по сниженным ценам можно будет не только традиционные товары от кузбасских производителей: яйца, мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные и хлебобулочные изделия, но и куличи с пасхами. А в Кемерове, где ярмарка по традиции состоится на площади Советов, можно будет приобрести еще и работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества, а садоводов ожидает и большой выбор саженцев.

По уже сложившейся традиции, на ярмарках организуют дежурство волонтеров, они помогут пожилым людям донести сумки с покупками до остановки общественного транспорта.

Как заверили в пресс-службе АПК, во всех городах, где состоятся ярмарки, торговля будет проходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса: продавцы и покупатели обязаны соблюдать масочный режим, предусмотрена и обработка рук антисептиками. За соблюдением санитарных требований будут следить сотрудники Роспотребнадзора, а за порядком – полиция.