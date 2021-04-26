Мэрия Новокузнецка потеряла свыше 35 миллионов рублей из-за чиновника. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке прокуратура провела проверку исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. В результате специалисты выявили нарушения.

Как рассказали в областной прокуратуре, экс-начальник управления по учету и приватизации жилых помещений мэрии Новокузнецка без правовых оснований предоставлял жилые помещения в муниципальном жилищном фонде. После этого квартиры продавались. Мошенническим путем всего были проданы 29 муниципальных квартир. В результате бюджет города пострадал на сумму свыше 35 миллионов рублей.

В результате были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».

Также в ведомстве добавили, что одно из незаконно выбывших из муниципальной собственности жилых помещений было приватизировано, но потом так и не перепродано. Прокурор направил в суд иск о признании договора о приватизации ничтожным. В результате квартиру вернули в собственность Новокузнецкого городского округа.

Кроме того, по иску прокурора города суд признал ничтожным фиктивный договор купли-продажи двух земельных участков и жилого дома, заключенный должностным лицом с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания. Решение суда вступило в законную силу.