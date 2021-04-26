Более 200 тысяч кузбассовцев вышли на Всероссийский субботник

Фото пресс-службы АПК.

В минувшие выходные кузбассовцы дружно вышли на уборку. Силами жителей региона во время Всероссийского субботника, состоявшегося 24 апреля, были приведены в порядок 2374 объекта - дворы, площади, улицы и парки

По данным пресс-службы АПК, на весеннюю уборку улиц и дворов во всех 34 муниципалитетах Кемеровской области вышли более 200 тысяч кузбассовцев. Среди них редставители общественных организаций, партий, промышленных предприятий, коллективы бюджетников, депутаты, члены правительства Кузбасса. Последние, например, во главе с губернатором Сергеем Цивилевым, убрали парк Победы имени Жукова.

После субботника глава региона выразил благодарность всем его участникам:

Это говорит о том, что люди любят регион и хотят, чтобы он стал еще лучше. Я благодарен всем, кто не остался в стороне и принял участие в субботнике, - сказал Сергей Цивилев.