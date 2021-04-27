Дождливо и пасмурно: во вторник в Кузбассе потеплеет до + 18

Во вторник в Кузбассе потеплеет до + 18 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе во вторник, 27 апреля, потеплеет до + 18 градусов. Также в этот день ожидаются дожди и переменная облачность.

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, что днем столбики термометров поднимутся до + 13... + 18 градусов. Порывы юго-западного ветра будут 4-9 метра в секунду, иногда они достигнут до 15 метров в секунду.

В Кемерове воздух прогреется до + 15... +17 градусов. Порывы юго-западного ветра будут такими же, как и в большинстве районов региона. Синоптики назвали следующие явления погоды: переменная облачность, небольшие дожди.