Тайских спортсменов пригласили опробовать кузбасскую зиму

Фото: пресс-службы АПК.

Губернатор Кузбасса пригласил юных спортсменов Таиланда на зимние сборы в Шерегеш, где они смогут ознакомиться с зимними видами спорта: горными лыжами, сноубордом, коньками, прыжками с трамплина.Такое предложение глава региона сделал Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Таиланд во время открытия чемпионата по тайскому боксу, куда Сасиват Вонгсинсават приехал в качестве почетного гостя.

Также глава региона отметил, что в Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура, и предложил тайским ребятам посетить кузбасские спортивные объекты для подготовки по разным видам спорта.

В свою очередь, посол Таиланда сказал, что его страна заинтересована в том, чтобы российские туристы вернулись в Тай. Кроме того, будет рад, когда тайцы смогут приезжать в Россию.

- Тайские туристы знают в основном Москву и Петербург, но есть много других красивых мест, - отметил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават.