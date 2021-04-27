Экс-заммэра Новокузнецка получил 3,5 года колонии за хищение 18,5 миллиона рублей

Экс-заммэра Новокузнецка получил 3,5 года колонии за хищение 18,5 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Центральный районный суд Новокузнецка признал бывшего заместителя главы города виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу.

В суде было доказано, что, используя служебное положение, осужденный обеспечил победу на электронном аукционе по проведению противопаводковых мероприятий фирме своего родственника. После этого была создана видимость производимых работ, затем по недостоверным документам фирма родственника экс-чиновника получила из бюджета около 18,5 миллиона рублей.

- Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и произвел полный расчет с подрядчиком. Кроме того, для придания правомерности преступно полученным средствам подельники совершили финансовые операции на аналогичную сумму, маскируя их под денежные переводы сторонним организациям, - отмечают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В качестве наказания чиновнику назначено три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он обязан возместить причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу. Дела в отношении других участников преступления находятся на рассмотрении.