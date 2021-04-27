В Кузбассе власти рассказали о запрете спиртного на майских каникулах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса опровергли информацию о полном запрете продажи алкоголя на длинных майских выходных. Ранее такие сообщения появились в соцсетях и вызвали волну слухов о том, что якобы алкоголь будет запрещено продавать с 1 по 10 мая.

В минпромторге напомнили, что в соответствии с региональным законодательством продажа алкоголя в сетях и магазинах розничной торговли запрещена: в День Победы (9 мая); в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье - в следующий рабочий день), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах. При этом организаций общепита данные ограничения не касаются.

- Просим вас не реагировать на недостоверные сведения, а доверять только проверенной официальной информации, - сообщили в министерстве.