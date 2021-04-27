Кемеровские студенты приготовили торт ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

Студенты Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг испекли «Торт для победителей». Так называется акция, которая проходит накануне праздника 9 Мая.

Рецептуру «победного» торта будущие кондитеры придумали сами. Это их знак благодарности ветеранам за Победу в Великой Отечественной войне. Торт состоит из воздушного бисквита с добавлением горького шоколада и сливочного крема с оранжевой фруктовой начинкой. Сверху он покрыт зеркальной глазурью на белом шоколаде. Его украшают звезда и надпись «9 Мая» из мастики, а также соответствующая теме фотография. Завершающим штрихом стала георгиевская ленточка - из карамели.