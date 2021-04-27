В минобрнауки Кузбасса рассказали, почему детсады будут работать в майские выходные

В минобрнауки Кузбасса рассказали, почему детсады будут работать в праздники. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Работники детских садов региона поинтересовались в соцсетях министерства образования и науки Кузбасса, почему на длинных майских праздниках в детских садах будут работать дежурные группы. По их словам, у воспитателей также есть свои семьи - и они хотят побыть дома с детьми.

«Почему сады должны работать, а школы - отдыхать? Вообще нечестно, мы что, не люди? Не нужно делать дежурные группы и из-за пяти человек выходить на работу», - написала одна из жительниц Кузбасса в Instagram.

В министерстве пояснили, что дежурные группы - вынужденная необходимость.

- Понимаем вас, но, к сожалению, не все родители могут оставаться дома с детьми. Многие выйдут в эти дни на работу. Именно для работающих родителей и нужны дежурные группы, - ответил на комментарий официальный представитель министерства.

Ранее власти сообщили, что детским садам рекомендовано работать в режиме «дежурных групп».