В Кузбассе ищут без вести пропавшего хромого мужчину

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»/ «Вконтакте»

В Кемеровской области ищут без вести пропавшего 43-летнего Максима Сергеевича Ведищева. Он ушел из дома 20 апреля и не вернулся.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс», Максим Сергеевич хромает на правую ногу. Они опубликовали и ориентировку на пропавшего. Мужчина проживает в Прокопьевске, его рост составляет 180 сантиметров, он нормального телосложения, у него зеленые глаза и светло-русые волосы. Максим Сергеевич носит темно-синюю куртку, серо-голубые камуфляжные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Волонтеры просят связаться с ними, если вы знаете что-либо о местонахождении Максима Сергеевича. Также они отметили, что им нужна помощь добровольцев.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.