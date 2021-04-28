В Кузбасс передали на вечное хранение знамена Советской армии. Фото: АПК

Губернатор Кузбасса сообщил, что в регионе планируется заложить новые традиции празднования Дня Победы.

В отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея поступили боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий. Это те дивизии, которые формировались в Кузбассе и прославили себя героическими подвигами на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщил губернатор Сергей Цивилев, власти региона обращались к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать эти знамена на вечное хранение. Он поддержал идею, и вечером 26 апреля знамена были доставлены в музей. Глава региона сказал, что знамена примут участие в торжественных шествиях в честь Дня Победы.

- 376-я дивизия формировалась в Кемерове, поэтому ее знамя понесет знаменная группа здесь. А 237-я дивизия формировалась в Новокузнецке, ее знамя пронесут по улицам столицы южной агломерации. Все лето боевые знамена будут экспонироваться в музее, осенью планируется отправить их на реставрацию, а также изготовить копии, - отметил Сергей Цивилев.