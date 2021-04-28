В Кузбассе браконьер загнал и застрелил беременную лосиху

Фото: Вадим КОРБУТ.

В Яйском районе, близ поселка Рудничный, входящего уже в территорию Анжеро-Судженска, госинспектор департамента по охране объектов животного мира вместе с сотрудниками полиции остановил мужчину с ружьем и двумя собаками, передвигавшегося на снегоходе. Кузбассовец отрицал, что он охотился, но инспектор и полицейские, пройдя по его следам, обнаружили в лесу частично разделанную тушу самки лося. После осмотра останков выяснилось, что молодая лосиха (ей было не больше двух-трех лет) была беременна. Ее загнали и застрелили. И это несмотря на то, что на территории Кузбасса охота на крупных копытных животных завершилась еще в декабре 2020 года и на сегодняшний день запрещена.

Ущерб, причиненный животному миру Кузбасса, даже без учета неродившегося лосенка, составил 400 тысяч рублей.

- По факту незаконной охоты в отношении мужчины возбудили уголовное дело, - сообщил начальник департамента охраны объектов животного мира Евгений Бойко.

Теперь браконьеру грозит штраф в 500 тысяч рублей или два года лишения свободы. Решение о выборе наказания остается за судом. Кроме того, с мужчины будет взыскан причиненный ущерб.