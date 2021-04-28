Названы территории Кузбасса, где выявили 67 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Кемерово - 21, Новокузнецк - 7, Междуреченск - 4, Осинники - 4, Юрга - 4, Анжеро-Судженск - 3, Березовский - 3, Калтан - 2, Киселевск - 2, Ленинск-Кузнецкий - 2, Кемеровский МО - 2, Промышленновский МО - 2, Белово - 1, Краснобродский - 1, Мыски - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Тайга - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Мариинский МР - 1, Таштагольский МР - 1, Топкинский МО - 1, Яшкинский МО - 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

54 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 536 пациентов с диагнозом COVID-19.