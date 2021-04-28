Над Кемеровом кружил вертолет со спецназом. Фото: Областное Управление Росгвардии.

Областное Управление Росгвардии опубликовало фотографии и видео с учений в Кемерове. Во вторник, 27 апреля, жители областного центра заметили в городе вертолет со спецназом.

Как сообщили в Россгвардии Кузбасса, происходящее было учением. Сотрудники СОБР отрабатывали навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Так, спецназовцы спускались на вертолете в режиме зависания, штурмовым способом, с помощью высотного снаряжения. Эвакуировались же бойцы особым способом: несколько человек закреплялись на одном канате и поднимались в воздух.

Как отметили в ведомстве, регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки бойцов спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях и при любой погоде.