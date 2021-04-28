Генерирующая компания сообщила, когда отключат отопление в Кемерове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В настоящее время не принято решение об окончании отопительного сезона. Об этом сообщили в кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании. Для этого должна быть устойчивая продолжительная среднесуточная температура +8 градусов.

- Власти города Кемерово пока не принимали решения об окончании отопительного сезона - как оно будет, СГК его выполнит, - сообщила генерирующая компания.

В компании добавили, что в настоящее время температура воздуха в среднем держится ниже +8 градусов.