В Кемерове временно перекроют сквозное движение транспорта на одной из улиц. Фото: АПК.

Вечером 28 апреля в Кемерове ограничат сквозное движение по улице Ворошилова - на участке от проспекта Химиков до улицы Стройотрядовской. Там будут проводиться плановые работы на инженерных сетях, сообщили в администрации города.

Ограничения вступят в силу в 22.00 среды, 28 апреля, и завершатся в 22.00 воскресенья, 2 мая.

- Альтернативное движение автотранспорта возможно по проспекту Химиков, бульвару Строителей, улице Стройотрядовской,- отметили в администрации областного центра.

Кроме того, будут изменены маршруты следования транспорта, проходящего через данный участок. Маршруты № 18т, 26 и 42 будут следовать по проспекту Химиков, бульвару Строителей (верхней части), улицам Стройотрядовской и Ворошилова в прямом и обратном направлениях.