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Общество28 апреля 2021 11:16

Жителей Кемерова развезут по домам после ночной пасхальной службы

Об этом сообщила Кемеровская транспортная компания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Жителей Кемерова развезут по домам после ночной пасхальной службы.

Жителей Кемерова развезут по домам после ночной пасхальной службы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После пасхального богослужения в Знаменском соборе 2 мая кемеровчан развезут по домам. По информации УЕЗТУ областного центра, вывоз пассажиров от собора будет организован в 3.15.

В это время в рейс выйдет транспорт по следующим маршрутам:

трамвай № 1: остановка «Собор» - улица Соборная - улица Сибиряков-Гвардейцев - улица Терешковой - остановка «ЗХВ»;

трамвай № 1: остановка «Собор» - улица Соборная - проспект Ленина - улица Дзержинского - улица Ноградская - остановка «КЭМЗ»;

трамвай № 5: остановка «Собор» - улица Соборная - проспект Ленина - проспект Кузнецкий - улица Автозаводская - улица Космическая - улица Радищева - улица 4-я Цветочная - остановка «Поселок Южный».

Также будут запущены автобусы по направлениям:

Остановка «Собор» - улица Соборная - проспект Октябрьский - проспект Ленинградский - улица Марковцева - остановка «Д/п «Комсомольский» - 1 автобус;

Остановка «Собор» - улица Соборная - проспект Ленина - улица Тухачевского - проспект Молодежный - остановка «Магазин Чибис» - 1 автобус.