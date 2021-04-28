В Кемерове снова испекли спецторты для ветеранов ВОВ

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

Учащиеся кемеровской школы № 31 стали новыми участниками акции «Торт для победителей». Рецепт оказался по-настоящему аутентичным, историческим. В победном 1945-м московская кондитерская фабрика выпустила серию тортов в честь победителей. Одним из таких изделий был торт «Сказка». Именно по его рецептуре школьники испекли и свой торт. Он состоит из трех коржей с пропиткой из сахарного сиропа и кремовой начинки. Но оформили кондитерское изделие дети уже в современном стиле. С помощью мастики они изобразили Вечный огонь с почетным караулом, к нему подошли почтить память дедушка с внучкой. Украшают торт по бокам имбирные пряники в виде звезд, покрытые глазурью, и другая символика 9 Мая.

Историческую инициативу поддержала и известная кондитерская, изготовив торт по домашним рецептам, переданными нам от мам и бабушек. Торт из натуральных ингредиентов - муки, домашней сметаны, сливок, масла и сахарной пудры - украшен в соответствии с праздником.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что студенты Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг испекли «Торт для победителей». Так называется акция, которая проходит накануне праздника 9 Мая.