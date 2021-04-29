До + 22 градусов потеплеет в четверг в Кузбассе

Какая погода будет в четверг, 29 апреля, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра. В этот день температура воздуха прогреется до + 22 градусов.

В большинстве территорий региона столбики термометров поднимутся до + 12... + 17 градусов. Порывы западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду, местами они усилятся до 16 метров в секунду. В этот день небо покроется облаками, но в большинстве территорий осадков не ожидается.

В Кемерове 29 апреля потеплеет до + 17 градусов. Порывы западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Хотя ночью и пройдет небольшой дождик, дне будет преимущественно без осадков.