Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 апреля.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 23, Новокузнецк – 7, Осинники – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Юрга – 4, Березовский – 3, Калтан – 3, Междуреченск – 3, Кемеровский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Промышленновский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, сообщает оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Тайге.

56 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 544 пациентов с диагнозом COVID-19.