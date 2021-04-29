В Кузбассе две женщины отправились за черемшой и заблудились в тайге. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В дежурную часть полиции Крапивинского округа обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что вместе со знакомой заблудилась в лесу.

Выяснилось, что женщины пошли в тайгу за черемшой, но в процессе сбора сбились с пути и не смогли самостоятельно отыскать дорогу домой. Полиция и МЧС организовали поисковые мероприятия: разбившись на группы, они обследовали территорию, где могли находиться женщины.

- Поисково-спасательная операция длилась почти сутки. Все это время стражи порядка поддерживали связь с разыскиваемыми, уточняя их местонахождение. В результате утром женщины были найдены в глухой тайге, в нескольких километрах от населенного пункта. Ночь они провели у костра, который развели, чтобы не замерзнуть и сориентировать тех, кто искал их в лесу, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Медицинская помощь женщинам не понадобилась, поэтому полицейские просто помогли им добраться до дома. Собирательницы черемши поблагодарили всех, кто пришел им на помощь.

Кузбассовцам напоминают, что, отправляясь на природу, необходимо обязательно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. Также следует иметь с собой запас продуктов, воду и спички. Желательно сообщить родным или друзьям о предстоящем маршруте, что может облегчить поиски в случае ЧП.