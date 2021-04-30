Кузбасские пенсионеры с 3 мая смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Льготный проезд для пенсионеров и предпенсионеров действует в автобусах городских, пригородных маршрутов и в электропоездах пригородного сообщения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе возвращают бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для пенсионеров и предпенсионеров старше 55 лет.

«Дачные» маршруты - общественный транспорт до садоводческих обществ - запустят с 1 мая, а вот воспользоваться льготным проездом бабушки и дедушки смогут лишь с 3 мая.

Как пояснили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, дело в том, что льгота на проезд действует до 1 октября с понедельника по четверг. А так как в 2021 году 1 и 2 мая выпадают на субботу и воскресенье, право бесплатного проезда для пенсионеров и людей предпенсионного возраста начнет действовать с 3 мая.

Добавим, льготный проезд для пенсионеров и предпенсионеров действует в автобусах городских, пригородных маршрутов и в электропоездах пригородного сообщения.