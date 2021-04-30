В Новокузнецке водитель сбил ребенка и скрылся

Сотрудники ГИБДД Новокузнецка выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Ермакова в Центральном районе города.

Здесь водитель иномарки, двигаясь по жилой зоне, сбил мальчика, направлявшегося на тренировку, и скрылся. Ребенок получил перелом стопы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД разыскали виновника ДТП - водителя автомобиля Nissan Note.

- В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, водителю за оставление места происшествия грозит лишение права управления на срок от одного года до полутора лет или арест сроком до 15 суток, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Новокузнецка.