В Кемерове четырехлетний мальчик повредил глаз льдинкой. Фото: ОКБ Кемерово

В Кемерове экстренная помощь понадобилась четырехлетнему мальчику, которому в глаз впился кусок льда. Офтальмологи провели срочную операцию - ребенок во время игр повредил орган зрения.

- Игры во дворе закончились маленьким кусочком острой льдинки в глазу. Только слезы, как в сказке про Снежную королеву, не помогли. Мама привезла сынишку в больницу, - сообщают в областной клинической больнице имени Беляева.

Отмечается, что инородное тело нанесло большую рану и оставило свой след. В результате операции глаз удалось сохранить, но острота зрения снизилась, так как рубец от льдинки прошел через оптическую область.

Врачи в настоящее время наблюдают за мальчиком, опасаясь инфекционных осложнений. Со временем станет понятно, потребуется ли еще одна операция.