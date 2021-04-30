Благодатный огонь доставят в Кузбасс 3 мая

К вечеру священный огонь появится во всех - даже самых отдаленных - церквях региона. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Утром в понедельник, 3 мая, в Кузбасс привезут Благодатный огонь. Если погодные условия позволят самолету вовремя приземлиться, то святыню доставят в областной центр авиарейсом из Москвы, который прибывает в кемеровский аэропорт в 5.40 по местному времени.

Специальных бронзовых ламп, в которых перевозят Благодатный огонь, будет две - одну доставят в Знаменский собор, откуда его частицы поедут на север области, вторая отправится в новокузнецкий Спасо-Преображенский собор. По дороге в южную столицу Кузбасса Благодатный огонь завезут в Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск. А уже после вечерней службы священный огонь появится во всех - даже самых отдаленных - церквях региона.

Любой прихожанин может унести частичку Благодатного огня домой совершенно бесплатно. Для этого нужно взять с собой в храм специальную лампаду. А если ее нет, то купить на месте. Брать Святой огонь можно в течение всей Пасхальной недели.