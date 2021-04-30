Названы территории Кузбасса, где выявили 65 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 21, Новокузнецк - 7, Ленинск-Кузнецкий - 5, Осинники - 5, Березовский - 4, Анжеро-Судженск - 3, Междуреченск - 3, Белово - 2, Калтан - 2, Киселевск - 2, Прокопьевск - 2, Юрга - 2, Топкинский МО - 2, Мыски - 1, Мариинский МР - 1, Тисульский МО - 1, Юргинский МО - 1, - сообщает оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске.

57 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 550 пациентов с диагнозом COVID-19.