В Кемерове запретили остановку транспорта на участке улицы Кирова

Фото: Регион-42 Кемерово.

На улице Кирова, от проспекта Советского до улицы Николая Островского, запретили остановку автотранспорта по левым полосам в обоих направлениях. Об этом сообщили в администрации города.

С 28 апреля на данном участке установили дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой о работе эвакуатора. Решение о запрете остановки приняли специалисты Центра организации дорожного движения» и ГИБДД Кемерова для улучшения пропускной способности транспорта.

Специалисты сообщают, что с начала года к административной ответственности привлечено более 600 водителей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. 140 автомобилей помещено на охраняемую специальную стоянку.