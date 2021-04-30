В Кузбассе продлили ограничения из-за распространения COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирусные ограничения продлены в Кузбассе до конца весны, что следует из опубликованного в четверг, 29 апреля, распоряжения губернатора.

«Продлить по 31.05.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - сообщается в документе.

Таким образом, масочный режим в шахтерском крае сохраняется до лета.

Отметим, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 57 пациентов выздоровели, один скончался.