В Кузбассе дети посещали разрушающийся детсад с плесенью. Фото: УФССП Кузбасса.

В Киселевске приставы приостановили деятельность нескольких помещений групп в детском саду. Причиной стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, воспитанники все это время дышали спорами плесени, образующихся из-за трещин в здании.

- Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки нашли нарушения целостности отделки помещений, дефекты поверхностей потолков и стен в раздевальной комнате, туалетной комнате и спальне: там отслаивалась побелка и штукатурка, были пятна от протеканий. При попадании осадков через кровлю в детсаду образуется сырость и споры грибковой плесени, что очень опасно для здоровья детей. При этом дети и работники учреждения имели свободный доступ в данные помещения,- сообщили в УФССП Кузбасса.

Руководство детского сада признали виновным. В связи, с чем на 30 суток запретили работу нескольких помещений. Заведующий детского сада был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.