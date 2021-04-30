В Кемерове из-за репетиций к 9 Мая на два дня изменят схему движения автобусов. Фото: АПК.

В Кемерове 4 и 6 мая из-за проведения репетиций, посвященных празднованию 9 Мая, изменят схему движения автобусов. Об этом сообщили в УЕЗТУ Кемерова.

В эти дни с 18.30 до окончания репетиций маршруты № 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 83т, 170э будут ходить следующим образом:

в направлении движения в центр города: улица Соборная - Красноармейский мост - улица Красноармейская - проспект Кузнецкий;

при движении из центра города: проспект Кузнецкий - улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - улица Васильева - улица Красная - проспект Советский - Университетский мост и далее своими маршрутами.

Автобусные маршруты:

№ 23: проспект Ленина - улица 50 лет Октября - улица Красноармейская - проспект Кузнецкий в обоих направлениях;

№ 51а, 54: проспект Кузнецкий - улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - проспект Ленина - улица Дзержинского - улица Красноармейская - проспект Кузнецкий и далее по маршруту;

№ 197э: улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - проспект Ленина - улица Дзержинского - улица Красноармейская - улица 50 лет Октября - улица Васильева - улица Красная - проспект Советский - Университетский мост и далее своим маршрутом;

№ 7т: проспект Ленина - улица 50 лет Октября - улица Ноградская - улица Дзержинского - проспект Ленина.

Автобусные маршруты № 10, 23, 27, 49, 91, 101, 205, 5т, 11т, 15т, 26т, 33т, 37т, 48т, 66т:

в обоих направлениях: улица Красноармейская - проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами.

Отправление автобусных маршрутов № 168: драмтеатр - с/о Журавли, № 169/177: ж/д вокзал - п/ф «Строитель» - деревня Тебеньки, № 176: драмтеатр - с/о «Азотовец» - будет осуществляться от остановки «Улица Кирова».

Троллейбусный маршрут № 7 укорачивается до остановки «Ресо-Гарантия».

Расписание движения городского пассажирского транспорта можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или позвонив по телефону справочно-информационной службы: 57-46-57.