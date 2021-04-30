В Кузбассе на угольном разрезе нашли опасные нарушения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе сотрудники Ростехнадзора потребовали приостановить ведение горных работ на разрезе «Виноградовский». Причиной стали нарушения.

- В ходе выездной проверки выяснилось, что горные работы на разрезе велись с нарушением проектных решений, касающихся параметров системы элементов разработки. В результате образовалась опасная зона, снизилась устойчивость борта, что могло повлечь обрушение (деформацию) борта горной выработки,- сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Так как данные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью работников, в отношении разреза составили протокол о временном запрете деятельности.

Как сообщает «Кузбасская Топливная Компания», что все выявленные нарушения были оперативно устранены в ходе проверки, угроза жизни работников и вреда окружающей среде сейчас отсутствует. В целях недопущения повторных нарушений приняты меры, проанализированы результаты проверки. Сейчас разрез «Виноградовский» работает в плановом режиме.