За сутки в Кузбассе не зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 65 кузбассовцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб по охране здоровья населения Кузбасса опубликовал новые данные по коронавирусу за последние сутки. И оказалось, что за минувшие сутки ни одного летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Общее количество умерших от осложнений, вызванных ковидом, остается прежним - 665 человек.

Добавим, что последний раз отсутствие летальных исходов среди этой категории пациентов было зафиксировано более двух месяцев назад - 20 февраля.

Напомним, всего за минувшие сутки диагноз подтвердился у 65 человек, а всего лечение от коронавирусной инфекции на 1 мая в Кузбассе получают 558 пациентов. Еще 2198 человек находятся на домашней изоляции, в обсерваторах и в медицинских учреждениях в связи с подозрением на COVID-19.