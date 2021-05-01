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Здоровье1 мая 2021 7:50

За сутки в Кузбассе не зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса

Всего число умерших от этой болезни на 1 мая составляет 665 человек
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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За минувшие сутки диагноз подтвердился у 65 кузбассовцев.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 65 кузбассовцев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб по охране здоровья населения Кузбасса опубликовал новые данные по коронавирусу за последние сутки. И оказалось, что за минувшие сутки ни одного летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Общее количество умерших от осложнений, вызванных ковидом, остается прежним - 665 человек.

Добавим, что последний раз отсутствие летальных исходов среди этой категории пациентов было зафиксировано более двух месяцев назад - 20 февраля.

Напомним, всего за минувшие сутки диагноз подтвердился у 65 человек, а всего лечение от коронавирусной инфекции на 1 мая в Кузбассе получают 558 пациентов. Еще 2198 человек находятся на домашней изоляции, в обсерваторах и в медицинских учреждениях в связи с подозрением на COVID-19.

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