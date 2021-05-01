Сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы перед Пасхой на безопасность

Сотрудники МЧС проверили более 132 храмов на соблюдение требований противопожарной безопасности. Фото: пресс-служба Кузбасской митрополии.

Сотрудники Госпожнадзора Кемеровской области проверили перед Пасхой более 130 храмов на пожарную безопасность и наличие путей и планов эвакуации в каждом из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС .

Также с персоналом религиозных объектов были проведены более 60 тренировок по эвакуации прихожан в случае пожара. Кроме того, сотрудники МЧС Кузбасса будут нести дежурство в храмах во время пасхальных богослужений.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области в связи с предстоящим праздником напоминает о правилах пожарной безопасности во время богослужений и дома.

Так, в храмах следует держать свечи подальше от лица и одежды, дома – зажженные свечи необходимо поставить в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов и в недоступных для детей местах.

При обнаружении задымления или возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 101 (с мобильного телефона).