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Общество1 мая 2021 19:35

Из-за паводка ограничено движение по дороге из Кузбасса в Горный Алтай

Дорога перекрыта до стабилизации ситуации.
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Таштагольского района.

Фото: пресс-служба администрации Таштагольского района.

На трассе «Турочак — граница Кемеровской области» перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Причиной стала паводковая ситуация. Поэтому с субботы, 1 мая, ограничено движение всех видов транспорта на участках с 5 по 8 километры автодороги «Турочак — Таштагол», которая соединяет Кузбасс с Горно-Алтайском и Бийском. Автомобилисты, планирующие поездки в соседний регион, могут воспользоваться в качестве объезда автодорогой «Бийск — Новокузнецк».

Паводок в Кузбассе