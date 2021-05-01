В Кузбассе на Пасху прогремят грозы и сохранится высокая пожароопасность

Самый высокий класс горимости - четвертый сохраняется в Юргинском районе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра поменяли прогноз на воскресенье, 2 мая: в этот день в Кузбассе будут идти дожди. В большинстве районов осадки будут небольшими, местами умеренные, кроме того возможны грозы.

Температура воздуха осталась без изменений - от +10 до + 15 градусов по Кузбассу, в Кемерове - от +12 до +14 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, силой 6-11, местами до 17 м/с.

Несмотря на дождливую погоду, в регионе сохраняется высокая пожароопасность: третьего, местами второго класса, а в Юргинском районе и четвертого класса горимости.