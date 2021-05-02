В Кемерове на участке Октябрьского проспекта будет перекрыто движение автотранспорта. Фото: АПК.

В Кемерове в связи со строительством подземных коммуникаций с 20.00 часов 4 мая до 6.00 часов 7 мая будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Октябрьскому на участке от ул. Тухачевского до Центрального проезда. Движение будет возможно по ул. Тухачевского, ул. Терешковой, пр. Ленина и через Центральный проезд. Для снижения длительности транспортных заторов в районе места проведения работ специалисты ЦОДД внесут изменения в режимы работы светофоров.

На время работ на инженерных сетях на Октябрьском проспекте изменения коснутся и расписания пассажирского транспорта. Его движение будет организовано следующим образом.

4 мая после 20.00 часов:

Троллейбусный маршрут № 6 «ж.д. Вокзал – д.п. Шалготарьян»:

- рейсы, отправлением от д.п. «Шалготарьян» в 19.38, 20.42 будут отменены;

- рейсы, отправлением от остановки «ж.д. Вокзал» в 20.10, 21.14 будут отменены.

Троллейбусный маршрут № 7 «Губернский рынок – д.п. Шалготарьян»:

- в прямом направлении: Губернский рынок, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, д.п. «Шалготарьян»;

- в обратном направлении: д.п. «Шалготарьян», пр. Октябрьский, бульвар Строителей, пр. Ленина, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, Губернский рынок.

Движение автобусных маршрутов № 27, 127, 170э, 197э, 182э будет организовано на закрытом участке по пр. Октябрьский, Пионерскому бульвару, пр. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.

Движение маршрутов № 1т, 16т, 28т, 35т, 127т на закрытом участке будет организовано по пр. Октябрьский, Центральному проезду, пр. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.

5 и 6 мая:

Троллейбусный маршрут № 6 «д.п. Шалготарьян – ж.д. Вокзал» будет отменен.

Троллейбусный маршрут № 7 «Губернский рынок – д.п. Шалготарьян»:

- в прямом направлении: Губернский рынок, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, д.п. «Шалготарьян»;

- в обратном направлении: д.п. «Шалготарьян», пр. Октябрьский, бульвар Строителей, пр. Ленина, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, Губернский рынок.

Троллейбусный маршрут № 12 «ж.д. Вокзал – Сельская больница»:

- в прямом направлении: ж.д. Вокзал, пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Терешковой, пр. Химиков, остановка «Троллейбусное депо», ул. Терешковой, пр. Шахтёров, остановка «Сельская больница»;

- в обратном направлении: ост. «Сельская больница», пр. Шахтеров, ул. Терешковой, пр. Ленина, ж.д. Вокзал.

Движение автобусных маршрутов №№ 27, 127, 170э, 197э, 182э на закрытом участке будет организовано по пр. Октябрьский, Пионерскому бульвару, пр. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.

Движение маршрутов № 1т, 16т, 28т, 35т, 127т на закрытом участке будет организовано по пр. Октябрьский, Центральному проезду, пр. Ленина, ул. Терешковой в прямом и обратном направлениях.

Расписание движения городского пассажирского транспорта можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или по многоканальному телефону справочно-информационной службы 57-46-57.