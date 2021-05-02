В Кузбассе пропал 35-летний мужчина. Фото: ПСО "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 35-летний Сергей Александрович Машковский. 29 апреля мужчина уехал на автомобиле Hyundai Solaris серебристого цвета и не вернулся. Волонтёры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и синие глаза. На нем была светло-серая спортивная кофта, разноцветная футболка, синие джинсы, черные ботинки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.