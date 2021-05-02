В Кузбасс придет потепление до +24 и туманы. Фото: Сергей ГАПОН

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 3 мая. Жителей региона ожидает потепление.

По области днем ожидается +14…+19, а на юге – до +24. Ночью – 0…+5, а местами и вовсе температура упадет до -5. Дождь синоптики не обещали, ночью и утром возможна дымка и туманы.

В областной столице днем будет +17…+19, ночью – +2…+4. Также без дождей, но с дымкой и туманами.

Специалисты также предупредили, что местами по Кузбассу сохранится высокий уровень пожароопасности.