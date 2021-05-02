Кемеровский врач рассказала о разнице антител к COVID-19 у переболевших и вакцинированных. Фото: Telegram «Кузбасс. Официально».

Главный областной специалист по клинической лабораторной диагностике Светлана Конюхова рассказала про возникновение антител после вакцинации. Соответствующее видео опубликовано в Telegram «Кузбасс. Официально».

— Антитела снижаются у человека по-разному. Все зависит от организма. У некоторых снижается в течение двух-трех месяцев, у некоторых это длится до полугода, — сообщила специалист.

Также она отмечает что, антитела, выработанные после вакцинации, держатся намного дольше, чем антитела, которые появились после перенесенного заболевания.

Врач рассказала, что антитела быстро снижаются у людей старше 75 лет и у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Напротив, дольше сохраняются у молодых людей от 18 до 24 лет.

— Для вакцинации нет необходимости сдавать кровь на антитела. Если наблюдается снижение антител, то необходима двукратная вакцинация для поддержания иммунной системы, — отметила Светлана Конюхова.