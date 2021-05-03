Мэрия кузбасского города прокомментировала обрушение стены в жилом доме. Фото: adm_ksl/Instagram

В Киселевске 2 мая произошло обрушение части стены дома по улице Гагарина, 3. По словам жильцов, старая кирпичная кладка выпала.

В пресс-службе администрации Киселевска прокомментировали ситуацию. В сообщении отмечается, что вчера в Единую диспетчерскую службу в 18.30 поступил звонок от жильцов дома по улице Гагарина, 3. Отошла наружная часть кирпичной колодезной кладки.

— На место незамедлительно выехали специалисты аварийно-спасательной службы, ГО и ЧС, социальной защиты, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления городского развития, администрации, полиции. Рано утром начались работы по восстановлению кирпичной кладки. Всем жителям дома по Гагарина, 3 предложен маневренный фонд, — уточнили в пресс-службе администрации Киселевска.

Также отмечается, что данный дом признан аварийным и входит в региональную адресную программу переселения. Плановая дата окончания расселения — декабрь 2021 года.