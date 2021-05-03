Более одного миллиона цветов украсят парки и скверы Новокузнецка. Фото: Instagram/skuznetsov_nk

В Новокузнецке этой весной будет высажено один миллион двести тысяч цветов, около половины из них — в скверах и парках. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов в Instagram.

Мэр сообщил, что первые цветы появятся в городе уже к 9 мая.

— Затяжная весна не дает вести масштабные работы. Но первые бархатцы, петунии, цинерарии, канны появятся по традиции на Бульваре Героев накануне Дня Победы! Всего более 20 тысяч цветов украсят Бульвар к этому Великому празднику. На одной из клумб красной сальвией озеленители нарисуют три звезды. Можно еще добавить сейчас, в парке Гагарина — будет выложена цветами цифра 300, к 300-летию Кузбасса. Всех сюрпризов раскрывать не будем и наберемся немного терпения, — написал глава города.

Он отметил, что массовая посадка цветов в грунт начнется в конце мая и продлится около месяца. Цветы украсят не только парки и скверы, но и кольцевые развязки, клумбы возле памятников, аллеи.