Кузбасский СК заинтересовались обрушением стены в жилом доме. Фото: adm_ksl/Instagram.

В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения стены многоэтажного жилого дома в Киселевске 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

— Предварительно установлено, что в вечернее время жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет. В ходе осмотра установлено, что размер обрушения — шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья. Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.