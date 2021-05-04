В Новокузнецке перекроют центр из-за репетиции парада Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В южной столице Кузбасса будет ограничено движение по одной из центральных улиц города. Об этом сообщили в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

Согласно имеющейся информации, сегодня, 4 мая, а также 6 мая с 17.00 до 20.00 будет перекрыто движение по улице Кирова на участке от пересечения с улицей Тольятти до развязки «Дома быта».

Такое решение принято в связи с репетицией парада Победы. 9 мая с 6.00 до 13.00. на это время движение ограничат по улице Кирова, а также Октябрьскому проспекту. Торжественный марш состоится с участием почетных гостей в 10.00 на улице Кирова (напротив администрации города Новокузнецка).

Автомобилистов призывают быть бдительными, обращать внимание на временные дорожные знаки и планировать свои маршруты с учетом вышеизложенной информации.

Стоит отметить, что и общественный транспорт в городе будет ходить по расписанию выходного дня.