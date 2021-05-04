Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 34, Новокузнецк – 5, Юрга – 3, Осинники – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Кемеровский МО – 2, Тисульский МР – 2, Яшкинский МО – 2, Березовский – 1, Киселевск – 1, Полысаево – 1, Крапивинский – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1,- сообщает оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Чебулинском районе.

У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующего заболевания печени. Она проживала в Кемерове.

49 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 588 пациентов с диагнозом COVID-19.